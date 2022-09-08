مسؤول صحي إيطالي: لو ترك الأمر لي لألغيت الكمامات الوقائية على وسائط النقل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد مسؤول صحي إيطالي، أن الأمر لو كان متروكاً له، لعمد إلى رفع إلزامية ارتداء الكمامات الوقائية على متن وسائط النقل.

وفي مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الخميس، أبدى وكيل وزارة الصحة أندريا كوستا، بخصوص فرضية موجة جديدة من فيروس كوفيد في الخريف، تأييده لإلغاء الكمامات الوقائية في الحافلات، مترو الأنفاق والقطارات اعتباراً من الأول من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وكذلك السماح للحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالعدوى بدون أعراض، بالعودة إلى العمل مع ارتداء الكمامات عالية الوقاية”.

وقال كوستا إن “اليوم لا يوجد عنصر موضوعي يفترض سيناريوهات أواخرية. من يصر على عمل تنبؤات قاتمة لا يفيدون المواطنين. بدلاً من ذلك، يجب أن نستمر بالاقتراب من الهدف الذي أصبح وشيكاً الآن، والمتمثل بالتعايش مع الفيروس، إعطاء أهمية أقل لعدد الإصابات، والتركيز بدلاً من ذلك على عدد حالات الاستشفاء الذي يتناقص باستمرار. وبعد ذلك، فإن الخبرة المكتسبة في هذين العامين تسمح للحكومة بالتدخل إذا لزم الأمر”.

وبشأن إلغاء إلزامية الكمامات عالية الوقاية على متن وسائط النقل، المقرر في 30 أيلول/سبتمبر: ذكر وكيل الوزارة أن “التفكير جارٍ في محافل الحكومة، وأنا من بين أولئك الذين يؤمنون بإمكانية إزالتها”. وأردف: “سنرى ما سيؤول إليه الأمر”.

ورأى كوستا أن “هناك انتقالا من حالة الوباء إلى مرحلة متوطنة. أقول بالفعل إنه سيتعين علينا المضي قدمًا، وإلغاء الحجر الصحي للحالات الإيجابية التي بدون أعراض، التي يمكن في ظلها الذهاب إلى العمل بارتداء الكمامات الوقائية، وإلا فإن استئناف حالات العدوى حتى بدون زيادة حالات الاستشفاء، تهدد بتوجيه ضربة أخرى لاقتصادنا الذي يعاني من أزمة الطاقة أصلا”.