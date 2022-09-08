إيطاليا تدين الهجوم السيبراني واسع النطاق على ألبانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعربت إيطاليا عن إدانتها لـ”الهجمات الإلكترونية واسعة النطاق التي تعرضت لها ألبانيا في تموز/يوليو” الماضي، معلنة “التضامن مع الحكومة والشعب الألبانيين”.

وقد اتهمت ألبانيا إيران بتنفيذ الهجوم السيبراني وأعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران، التي بدورها نفت صلتها به واصفة القرار الالباني بأنه “قصير النظر”.

ووصف البيان الصادر الخميس عن سفارة إيطاليا في تيرانا، والذي لم يوجه أصابع الاتهام إلى أيران، ألبانيا بـ”الشريك والدولة الحليفة”.

وشدد البيان على أن استهداف الهيئات الحكومية والبنية التحتية الحيوية هو “سلوك غير مقبول ويقوض الأمن والاستقرار في الفضاء الإلكتروني”.

وأعلنت إيطاليا تضامنها مع ألبانيا مؤكدة على أنها “ستواصل العمل مع شركائها في الاتحاد الأوروبي وحلفائها في حلف شمال الاطلسي لزيادة الاستقرار ومن أجل سلوك مسؤول في الفضاء الإلكتروني”.