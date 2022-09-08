الصحفي الإيطالي المصاب بأوكرانيا: أنا بخير وأمان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

خيرسون ـ الصحفي الايطالي المستقل، ماتيا صوربي، الذي أصيب في خيرسون (جنوب أوكرانيا)، كتب منشوراً على صفحته في (فيسبوك) يطمئن فيه بشأن حالته الصحية.

وقال صوربي: “أصدقائي الأعزاء، شكرًا جزيلاً لكم على تضامنكم وعلى كل المودة التي تظهرونها معي هذه الأيام، قلقًا من عدم تواصلي معكم. أنا بخير وبأمان، لكن للأسف، منعتني صعوبات وسائل الاتصال في أوكرانيا من التواصل عبر الإنترنت كما اعدت”.

وأضاف الصحافي المستقل: “من المحتمل أن يبقى الأمر على هذا النحو لبضعة أيام أخرى، لكن الشيء المهم هو عدم مواجهتي أية مشاكل. أنا أجمع قصصاً كثيرة لأخبركم بها، ولن أتوانى عن فعل ذلك”.