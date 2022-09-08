الناتو يتضامن مع ألبانيا ويعلن دعمها لتعزيز قدراتها الدفاعية الإلكترونية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعرب حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بيان اليوم الخميس عن “التضامن مع ألبانيا”، الدولة العضو في الحلف منذ عام 2009 وذلك في أعقاب الهجوم الإلكتروني الأخير الذي طال “البنية التحتية للمعلومات الوطنية”.

وأشار البيان إلى أن الحلف “أخذ علما بالبيانات الصادرة عن ألبانيا وحلفاء آخرين نسبت المسؤولية عن الهجوم السيبراني إلى حكومة إيران”.

وقال: “ندين بشدة مثل هذه الأنشطة السيبرانية الخبيثة التي تهدف إلى زعزعة استقرار حليف والإضرار بأمنه، وتعطيل الحياة اليومية للمواطنين”، مؤكدا “دعم الناتو والحلفاء لألبانيا في تعزيز قدراتها الدفاعية الإلكترونية لمقاومة وصد مثل هذه الأنشطة السيبرانية الخبيثة في المستقبل”.

وأضاف البيان “تسعى جهات خبيثة إلى إضعاف بنيتنا التحتية الحيوية، والتدخل في خدماتنا الحكومية، واستخراج معلومات استخباراتية، وسرقة ملكية فكرية، وإعاقة أنشطتنا العسكرية”.

وأعلن حلف شمال الاطلسي أن “الحلفاء يلتزمون بحماية بنيتهم التحتية الحيوية وبناء المرونة وتعزيز دفاعاتهم الإلكترونية”، كما سيواصلون “تعزيز درجة الحذر ضد مثل هذه الأنشطة السيبرانية الخبيثة في المستقبل ودعم بعضنا البعض لردع مجموعة كاملة من التهديدات السيبرانية ومواجهتها، بما في ذلك من خلال النظر في استجابات جماعية”.