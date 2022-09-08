نيابة روما تفتح ملف تحقيق بمقتل الراهبة في موزمبيق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت مصادر قضائية إيطالية أن مكتب المدعي العام في روما فتح ملف قضية قتل بشأن مقتل المبشرة من رهبنة كومبوني، الأخت ماريا دي كوبي التي لقيت مصرعها في هجوم إرهابي وقع قبل ليلتين في مقاطعة نامبولا شمال موزمبيق.

وأضافت المصادر ذاتها أنه “تم تسليم الملف، الذي نسقه نائب المدعي العام ميكيلي بريستيبينو، إلى مجموعة قضاة مكافحة الإرهاب، الذين فوضوا التحقيقات إلى عناصر وحدة العمليات الخاصة (ROS) التابعة لقوات الدرك (كارابينييري)”.

وكانت (ولاية الدولة الإسلامية في وسط أفريقيا)، قد أعلنت مسؤوليتها عن مقتل أربعة مسيحيين في موزمبيق، من بينهم المبشرة الكومبونية، زاعماً أن السبب وراء ذلك أنها “كانت ملتزمة بشكل مفرط بنشر المسيحية”.