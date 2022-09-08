كونتي ينتقد “غياب استراتيجية” أوروبية بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- انتقد الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم، رئيس الوزراء السابق، جوزيبي كونتي ما وصفه بـ”غياب” الاستراتيجية على المستويين الوطني والاوروبي، محذرا من استمرار الحرب في أوكرانيا لعدة سنوات.

وقال كونتي الخميس، مخاطبا حدثا نظمه اتحاد التجاريين الايطاليين، “لقد شجبنا عدوان روسيا على أوكرانيا منذ البداية، لكن يجب علينا وضع استراتيجية لا أراها الآن”.

وأضاف “إذا واصلنا العمل بدون استراتيجية أو بدون مساهمة ناقدة لاستراتيجية الولايات المتحدة، فإننا نخاطر بسنوات من الدمار الاقتصادي الذي سيطال الجميع”.

وقال كونتي “لهذا السبب، عندما اندلع سباق تسليح أوكرانيا في آذار/مارس الماضي، قلت: لا، لأنه لا يمكن ضمان السلام بإعادة التسلح ولكن عبر مسار سلام. السلام يجب بنائه”.