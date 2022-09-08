مصدر أوروبي: لا اجماع بين الدول الأعضاء حول تحديد سقف لسعر الغاز الروسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-أفادت مصادر أوروبية بعدم وجود توافق حتى الآن بين الدول الأعضاء في الاتحاد حول فرض حد أقصى لسعر الغاز الروسي، وهو المقترح الذي أعلنت عنه رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي أورسولا فون دير لاين أمس الأربعاء.

وقال مصدر رفيع في الاتحاد الأوروبي: “لا أعتقد أن هناك أغلبية تؤيد هذا الإجراء”، مشيرا إلى أنه خلال مجلس الطاقة الاستثنائي، الذي سيجتمع صباح غد في بروكسل، سيجري الوزراء مناقشة “صريحة” لإيجاد “القاسم المشترك الأدنى” على “أعلى مستوى ممكن”، حيث يظل الهدف البقاء “متحدين” في مواجهة روسيا.

ونوه المصدر بأن “مجموعة كبيرة من الدول” تدعم تحديد سقف، وهو ما ينعكس في الورقة غير الرسمية للمفوضية، ولكن “السؤال هو كيف؟. الشيطان يكمن في التفاصيل: يمكنك وضع سقف للغاز المستخدم في توليد الكهرباء. وكيف سيكون رد فعل أصدقائنا في آسيا … هناك مزيج من الاحتمالات. إذا كان علي أن أراهن، سأقول انه غدا لن تصدر دعوة فورية من المجلس للمفوضية لاعتماد سقف للغاز الروسي”.