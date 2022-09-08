مستجدات كوفيد بإيطاليا: 89 وفاة و17550 إصابة بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الخاصة بمستجدات الوضع الوبائي لكوفيد-19 الصادرة مساء الخميس (8 أيلول/سبتمبر) تسجيل 89 وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و17 ألفا و550 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

وترتفع بذلك حصيلة ضحايا الجائحة في إيطاليا إلى 176 ألفا و98 وفاة.

الوفيات المعلنة أمس الاربعاء كانت 57 وفاة والإصابات 17 ألفا و574 إصابة.

ووفق بيانات الوزارة، زاد عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بمريض واحد ليرتفع في المجموع إلى 185 مريضا، بينما تراجعت حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (149 مريضا أقل) لتبلغ إجمالا 4 آلاف و150.

الحصيلة التراكمية للإصابات بالفيروس في إيطاليا منذ بداية الازمة الصحية، بما فيها حالات التعافي والضحايا والحالات الإيجابية الراهنة، تقدر اليوم بـ22 مليونا و4 آلاف و612.