تقرير أممي: تراجع التقدم في التنمية البشرية بمعظم البلدان بسبب أزمات متعددة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حذر أحدث تقرير للأمم المتحدة حول التنمية البشرية، صدر يوم الخميس، من أن الأزمات المتعددة تعيق التقدم في مجال التنمية البشرية التي تتراجع في الغالبية العظمى من البلدان.

ووفق المكتب الإعلامي للأمم المتحدة، يرسم تقرير التنمية البشرية لعام 2021/ 2022 الذي يحمل عنوان (زمن بلا يقين، حياة بلا استقرار: صياغة مستقبلنا في عالم يتحوّل) صورة لمجتمع عالمي “يترنح بين أزمة وأخرى ويخاطر بالاتجاه نحو تزايد الحرمان والمظالم”

ويشير التقرير إلى “تصدر جائحة كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا قائمة الأحداث التي تسببت في حدوث اضطراب عالمي كبير، فضلاً عن تحولات اجتماعية واقتصادية كاسحة وتغيرات كوكبية خطيرة وزيادات هائلة في الاستقطاب“.

وللمرة الأولى منذ 32 عاماً التي قام خلالها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحسابها، انخفض مؤشر التنمية البشرية – الذي يقيس الصحة والتعليم ومستوى المعيشة في البلدان – على مستوى العالم لمدة عامين متتاليين.

ويشير هذا، حسب التقرير، إلى تفاقم الأزمة في العديد من المناطق، حيث تضررت بشكل خاص أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا.

وتراجعت التنمية البشرية إلى مستويات عام 2016، مما أدى إلى “عكس الكثير من التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تشكل خطة عام 2030، وهي مخطط الأمم المتحدة لمستقبل أكثر عدلاً للناس والكوكب“.