رئيس المجلس الأوروبي: تعزيز الاستثمارات والتعاون مع دولة الامارات بمجال الطاقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أشار رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، إلى أن لقائه في وقت سابق اليوم في أبوظبي مع رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، جاء “لترسيخ شراكتنا الممتدة في جميع المجالات وللاستفادة من كافة الإمكانات في علاقاتنا من أجل تعزيز الاستثمارات والتعاون في مجال الطاقة والتواصل بين الأشخاص”.

وكتب ميشيل في تغريدة باللغتين الإنجليزية والعربية “نرحب بطموحكم لتصبحوا رائدين في مجال الطاقة الخضراء منخفضة الكربون”.

وحسب وكالة الانباء الإماراتية الرسيمة (وام) جرى خلال اللقاء “تبادل وجهات النظر بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك”، فضلا عن “أهمية استضافة دولة الإمارات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) خلال عام 2023″، و”جهودها ودورها الاستباقي في تعزيز حلول الطاقة النظيفة والمستدامة حول العالم لتسريع وتيرة التحول نحو الطاقة المتجددة والإسهام في مواجهة تحديات التغير المناخي”.

وأشارت (وام) إلى أن الجانبين أكدا خلال اللقاء “العلاقات الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي”، و”الحرص المتبادل على توسيع آفاقها وتطويرها لما فيه مصلحة شعوبها وبما يسهم في دعم مسارات التنمية والتعاون ويحقق السلام والأمن والاستقرار والازدهار الذي تتطلع إليه الشعوب والدول”.