دراغي معزيا بوفاة الملكة إليزابيث: نالت موقعا رياديا مطلقا على مدار الـ70 عاما الماضية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراغي الملكة إليزابيث الثانية، التي توفيت الخميس، بأنها نالت “موقعا رياديا مطلقا في تاريخ العالم على مدار السبعين عامًا الماضية”.

وقال دراغي، في مذكرة أعرب فيها عن عميق تعازيه للشعب البريطاني، إن إليزابيث الثانية “مثلت المملكة المتحدة والكومنولث بتوازن وحكمة واحترام للمؤسسات والديمقراطية”.

واضاف “لقد كانت رمزا محبوبا لبلدها حصدت احتراما ومودة وتعاطفا من جميع أنحاء العالم. لقد ضمنت الاستقرار في أوقات الأزمات وتمكنت من الحفاظ على قيمة التقاليد حية في مجتمع في تطور دائم وعميق”.