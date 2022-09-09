أسقف موزمبيقي: حذرنا يبقى عالياً من زحف الجهاديين المقلق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أكد أسقف موزمبيقي، أن حذر الجماعة المسيحية يبقى عالياً، إزاء التقدم المقلق من جانب الجهاديين في البلاد.

وفي معرض تعليقه لوكالة أنباء (فيديس) الفاتيكانية، على إعلان (تنظيم الدولة) قتل أربعة مسيحيين في نامبولا (شمال شرق موزمبيق)، من بينهم الأخت ماريا دي كوبي من رهبنة كومبوني التبشيرية، قال رئيس أساقفة المدينة، المونسنيور إينياسيو ساوري: “نحن قلقون من زحف الجهاديين، الذين يمكنهم في الواقع أن يضربوا هنا في نامبولا. آمل أن تسهم تضحية الأخت ماريا بإبقاء اهتمام دولي كبير بما يحدث هنا”.

وأضاف المونسنيور ساوري، أن “هذا الادعاء إذا كان صحيحًا، فإن الأخت ماريا هي حقًا شهيدة الإيمان”. وأردف “منذ بداية أيلول/سبتمبر وقعت هجمات في مقاطعتنا، والسكان مرتبكون ويكابدون معاناة كبيرة لأنهم يعيشون في حالة من عدم اليقين ولا يعرفون ماذا يفعلون، كثير منهم يفرون ولا يعرفون إلى أين يذهبون”.