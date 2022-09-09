مسؤول إيطالي: إليزابيث ملكة في قلب الجميع ومعها تنتهي حقبة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال مسؤول إيطالي: “وداعا لإليزابيث، رحلت الملكة الإنجليزية الأطول عمراً والتي تربعت على قلب الجميع. وفاتها تخط نهاية حقبة”.

وكتب وكيل وزارة الصحة، أندريا كوستا، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الجمعة، “أحب أن أتذكرها في هذه الصورة الخاصة بي والمرتبطة بليغوريا (مرفقا صورة بالأبيض والأسود للملكة). كان ذلك عام 1980، عندما أمضت يومًا كاملاً مع الأمير فيليب في جنوة، حين التقت ممثلي سلطات المدينة، الرعايا البريطانيين المقيمين في عاصمة المقاطعة، وزارت منزل الكونتيسة كاتانيو أدورنو”.

وخلص كوستا الى القول، إنها “ليست مجرد ملكة، بل بطلة التاريخ المعاصر الذي كرسته لبلادها. فلترقد بسلام”.