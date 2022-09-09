وزير إيطالي: تُطلب معجزات من دراغي بعد سلبه الثقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير إيطالي، إن الأطراف السياسية في البلاد تطلب من رئيس الوزراء المستقيل ماريو دراغي صنع المعجزات الآن، بعد أن سلبته الثقة.

وفي مقابلة مع قناة (راي نيوز 24) الجمعة، أعرب وزير الصحة روبرتو سبيرانتسا عن “الاقتناع” بأن “دراغي سيبذل قصارى جهده في الساعات القليلة القادمة لتقديم إجابات أكثر فائدة لبلدنا، على صعيد ارتفاع أسعار الطاقة أيضاً”، ومع ذلك، “ألاحظ بشيء من الفضول حقيقة أن الجميع اليوم يسحبون دراجي وهذه الحكومة من سترتها، بعد أن سلبوها الثقة في البرلمان”.

وأعرب الوزير سبيرانتسا عن “الأمل بألا تكون ذاكرة الإيطاليين قصيرة جداً، لأن الجميع اليوم يطلبون من دراغي تحقيق المعجزة، وامتلاك العصا السحرية، بينما عمدت القوى السياسية، وعلى وجه التحديد، حزب الرابطة و(فورتسا ايتاليا)، بل وحركة خمس نجوم أيضاً إلى دفعه للتنحي عن منصبه”.

وأضاف الوزير المنتمي إلى الحزب الديمقراطي، أن “اليوم، يجب علينا أن نفعل كل ما هو ممكن وضروري، وأرى أن هناك قضية كبيرة ترتبط بوقع فاتورة الطاقة على عائلاتنا، وبشكل خاص على الطبقات الاجتماعية الأضعف، بل على شركاتنا أيضاً”.

وأشار إلى أن “بعض هذا الشركات وجدت نفسها مع هذه الفواتير خارج قيود السوق، تائهة ومثقلة بتكاليف إنتاج، وأمام الكلفة المفروضة على المواطنين يصبحون خارج نطاق السوق. لذلك نحن بحاجة إلى تدخل كبير وأنا متأكد من أن الحكومة لا تزال أمامها أياما من العمل والمناقشة لتفهم بدقة، الكيفية لوضع المعايير لاستثمار إيطالي ممكن”.