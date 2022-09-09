جينتيلوني: تدابير أوروبية فعالة خير أداة لمكافحة التضخم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

براغ ـ أعرب المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون المالية والاقتصادية باولو جينتيلوني عن الاقتناع بأن تدابير أوروبية فعالة، تُعدّ خير أداة لمكافحة التضخم.

في حديثه خلال اجتماعات غير رسمية للرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي على المستوى الوزاري، بمركز مؤتمرات براغ، قال المفوض جينتيلوني، إنه “لمكافحة التضخم العالي الذي يضغط على النسيج الاقتصادي لمنطقة اليورو والاتحاد الأوروبي، ويخاطر بخلق حالة ركود، فإن الأداة “الحقيقية الآن” هي توفير “حزمة فعالة” من الإجراءات الأوروبية حول موضوع الطاقة، التي تشكل زياداتها أساس ارتفاع الأسعار بشكل عام”.

وأضاف رئيس الوزراء الأسبق: “نحن نعلم أننا سندخل حالة غير مسبوقة من عدم اليقين في الخريف، لذا فالتعاون أمر بالغ الأهمية، في ظل احتمال استمرار التضخم المرتفع وكذلك خطر حدوث ركود”.

وتابع، جينتيلوني “يجب أن تعمل سياسة الميزانية مع السياسة النقدية، لخفض معدل التضخم، لكننا نعلم جميعًا أن الأداة الحقيقية لاحتواء التضخم هي الحصول على حزمة إجراءات فعالة للطاقة”، مبيناً أن “من المهم جدًا أن تقدم المفوضية يوم الثلاثاء المقبل مقترحات لمعالجة حالة طوارئ الطاقة هذه، والتي أعتقد أنها ستكون مساهمة كبيرة في الوضع الاقتصادي العام”.

وخلص المفوض الأوروبي الى القول، “نحن بحاجة إلى حزمة طاقة حقيقية الآن لتجنب الركود. إنه تحد، لكن فوزه ممكن”.