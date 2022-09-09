وزير الصحة الإيطالي: على السياسة الالتزام دون غموض بحملة تطعيم ضد كوفيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ دعا وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا “جميع القوى السياسية ابداء التزام واضح وخطي لا لبس فيه لفكرة استمرار حملة التطعيم”، ضد وباء كوفيد 19.

وقال الوزير سبيرانتسا في تصريحات لقناة (راي نيوز 24)، إن حملة التلقيح “موروث وطن لا حكومة ولا حزب”، لذلك “نحن بحاجة إلى تنحية كل الغموض جانبا وبذل كل جهد لإعطاء رسالة واضحة لا لبس فيها حول موضوع حاسم كهذا”.

وحذر وزير الصحة من أنه “ما تزال هناك حاجة لحملة التطعيم”، وأنه “سيكون من اللطيف أن نقول إن وباء كوفيد 19 قد غادر بطريقة سحرية إلى المريخ، أنه اختفى وتبخر، لكن الأمر ليس كذلك للأسف”.

وتابع: “لقد جئت من اجتماع مطول مع وزراء الصحة الأوروبيين، المفوض الأوروبي المعني، سلطاتنا المرجعية، وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) ومركز الوقاية من الأمراض ومكافحتها (Ecdc)، حيث تم التأكيد على أننا ما نزال بحاجة إلى إبقاء مستوى الاهتمام عالياً”.

وأردف الوزير أنه لهذا السبب، “طلبت علنًا من جميع القادة السياسيين التحدث بوضوح، لضمان أنه بعد 26 أيلول/سبتمبر (يوم الانتخابات التشريعية) لا يعيق أي شيء حملة التطعيم، وأن هذا الأمر سيستمر بدلاً من ذلك كأداة دفع أساسية في إطار هذا التحدي ضد كوفيد”، الذي “لا يزال قائماً للأسف”.