منظمة أوروبية: تقلص فجوة العمل للنساء والمهاجرين عام 2022

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ أعلنت منظمة أوروبية عن تحسن تدريجي لوضع الإناث في عالم العمل خلال فترة الانتعاش، على الرغم من العبء الأكبر لأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر.

وورد في تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا (OECD) عن التوظيف عام 2022، الذي صدر الجمعة، أن “النساء شعرت بالتأثير الأولي للوباء أكثر من الرجال في جميع بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لكن في عام 2022، تراجعت فجوة التوظيف بين الرجال والنساء في معظم البلدان مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة”.

وتابع التقرير: “أما بالنسبة للشباب، فقد استعادوا بعضاً من الأرضية التي فقدوها في بداية الوباء، لكنهم ما يزالون متخلفين عن ركب الكبار. فلا تزال عمالة الشباب دون مستويات ما قبل الأزمة في أكثر من نصف البلدان، ويمكن أن يكون للبطالة المطولة في العامين الماضيين تداعيات على آفاق حياتهم المهنية ونوعية الوظائف التي يجدونها”.

وذكرت (OECD) أن في جميع الدول المنضوية تحت رايتها في الميدان الاقتصادي، بقي معدل توظيف العمال ذوي المستوى التعليمي المرتفع في الربع الأول من عام 2022، أعلى قليلاً من مستويات ما قبل الأزمة، في حين أن معدل العمالة لذوي التعليم المنخفض أو المتوسط ​​لا يزال غير كامل التعافي”.

واختتمت الوثيقة بالقول إنه “علاوة على ذلك، في الربع الأول من عام 2022، في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ضاقت فجوة التوظيف بين المواطنين والمهاجرين مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة، بعد تدهور أولي في عام 2020”.