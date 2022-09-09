استطلاع إيطالي: إخوة إيطاليا وحركة خمس نجوم يتفوقان في القبول

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ كشف استطلاع رأي إيطالي عن تفضيل حزب إخوة إيطاليا وحركة خمس نجوم لدى الجمهور الانتخابي.

ووفقا لمعطيات الاستطلاع الذي أجراه معهد أبحاث (Quorum/YouTrend) لصالح نشرة أخبار قناة (سكاي 24) حول نوايا التصويت للانتخابات السياسية للـ25 من أيلول/سبتمبر عام 2022، فقد حظي تيار يمين الوسط بـ47.2٪ من القبول، بينما توقف يسار الوسط عند 28٪”، بينما “يظل حزب إخوة إيطاليا هو الأول مع نسبة 25.3٪، يليه الحزب الديمقراطي بنسبة 21.2٪”.

في الوقت ذاته، “تفوقت حركة خمس نجوم على حزب الرابطة الذي سجل 12.9٪ من القبول، بينما نال حزب جوزيبي كونتي 13.8٪”، وقد “حظي حزب (فورتسا ايتاليا) بنسبة 7.9٪، بينما كانت حصة (ايطاليا حيّة) 5.5٪، اليسار الإيطالي/أوروبا الخضراء 3.4٪، (إيتالكست) 2.4٪، في حين استقر +أوروبا عند 2.2٪ مقارنة بالاستطلاع السابق”.

أما “حزب الالتزام المدني بزعامة لويجي دي مايو، فقد حظي بنسبة 1.2٪، حزب نحن معتدلون بـ1.1٪ والاتحاد الشعبي بنسبة 1٪”. فيما “بلغت نسبة المترددين والممتنعين عن التصويت 41٪”.