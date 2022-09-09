إيطاليا: 15543 إصابة بكوفيد و59 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك 15,543 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا اليوم الجمعة.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم أيضاً تسجيل 59 حالة وفاة أخرى”، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 176,157 شخصاً.

وذكرت النشرة الصحية أنه “خلال الـ 24 ساعة الماضية تم إجراء 137,133 تحليل كشف عن العدوى”، والتي “بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس 11.3٪”.

ولفتت النشرة إلى “انخفاض عدد حالات الدخول إلى المستشفى إلى 4017، أي بمقدار 133 أقل منذ يوم أمس”، وكذلك “عدد نزلاء وحدات العناية المركزة، قد تراجع هو الآخر إلى 172 شخصاً”، وهي “أي أقل بفارق 13 حالة منذ يوم أمس”.