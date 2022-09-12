وزير التعليم الإيطالي: الحكومة لم تتحدث عن تقليص مدة الدوام قط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد وزير التعليم الإيطالي باتريتسيو بيانكي، أن “الحكومة لم تتحدث أبداً عن تقليص مدة الدوام في المدارس، لأننا مقتنعون بأنه يتعين علينا جميعاً مواجهة المشاكل المتعلقة بارتفاع أسعار الطاقة، لكن المدرسة هي الأخيرة في هذا السياق. هذا ما قلناه ​​بالفعل”.

وأضاف الوزير بيانكي، في تصريحات متلفزة، الإثنين، أن “من الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود (PNRR)، لدينا 20 مليارًا للمدارس. لقد خصصنا 10 مليارات للمباني أصلاً، ووضعنا مع وزير الابتكار التكنولوجي والانتقال الرقمي فيتّوريو كولاو، خطة استثنائية للمدارس، توفر شبكة انترنت فائقة السرعة لـ44 مبنى مدرسي في جميع أنحاء البلاد”.

كما أشار الوزير المنتمي إلى التيار المستقل، إلى “القيام بتدخلات عديدة أيضًا ضد تبديد الموارد، وقمنا بإجراء الإصلاحات الضرورية”. وأردف: “أترك لمن يأتي بعدي مواد خطة الانتعاش، المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي، والتي تتيح إكمال الإصلاحات”. واختتم بالقول “أترك مدارس عادت لفتح أبوابها مرة أخرى، كما أترك ​​مهمة وضعها في مركز كل المصالح الوطنية”.