وزير إيطالي: ننتقل من العرقلة إلى تفويض أوروبي لسقف لسعر الغاز

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير إيطالي بشأن وضع سقف لسعر الغاز، إنه “لا يمكننا ادعاء النصر، لكن يجب أن نوضح أننا انتقلنا من نطاق العراقيل إلى تفويض من جانب المفوضية الأوروبية لوضع استراتيجية”، لذا الأمر.

وأضاف وزير التحوّل البيئي الإيطالي روبرتو تشينغولاني، في تصريحات إذاعية الإثنين، أن الأمر يتعلق بـ”تفويض لمدة أسبوعين، ونتوقع بحلول نهاية شهر أيلول/سبتمبر الجاري اقتراحًا، لن يتطلب إجماعًا على أساسه، والسير قدماً بأغلبية مؤهلة”، من جانب دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.

وخلص الوزير تشينغولاني مشيراً الى أن “الأمر ملح للغاية، فلقد أدرك الجميع أنه لا يوجد وقت نضيعه. المواطنون والشركات يعانون”، إزاء ارتفاع أسعار الطاقة.