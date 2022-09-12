سالفيني يتعهد بمواصلة دعم أوكرانيا عسكريا إذا فاز اليمين بالانتخابات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن زعيم حزب الرابطة الإيطالي، ماتيو سالفيني، أن تحالف يمين الوسط سيدعم أوكرانيا في حالة فوزه في انتخابات 25 أيلول/سبتمبر البرلمانية وتوليه مقاليد الحكم.

وقال سالفيني، على هامش لقاء مع نقابيين بمدينة ميلانو اليوم الاثنين “لقد فعلنا ذلك بالفعل” مع حكومة ماريو دراغي التي دعمها حزبه، و”سنواصل القيام بذلك”.

وأضاف سالفيني، المتحالف مع حزبي جورجا ميلوني (إخوة إيطاليا) وسيلفيو برلسكوني (فورتسا إيتاليا) “المهم أن تنتهي الحرب في أسرع وقت وألا تجعل العقوبات الشركات والعمال الإيطاليين يجثون على ركبهم”.

وقال سالفيني “نريد حماية الشعب الأوكراني، وقد فعلنا ذلك بالتصويت دائمًا لصالح أي مشروع قرار يدعم الاوكرانيين، لكننا نطلب أيضًا حماية العمال الإيطاليين. مع ارتفاع تكاليف الكهرباء والغاز، فإننا نجازف بمجزرة للوظائف” في إيطاليا.