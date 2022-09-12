عسكري إيطالي: هجوم كييف المضاد لن يؤدي إلى هزيمة روسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب عسكري إيطالي سابق عن الاقتناع بأن الهجوم المضاد الذي شنته كييف على القوات الروسية شرق البلاد، لن يؤدي إلى هزيمة وشيكة لهذه الأخيرة.

وفي تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية، الإثنين، قال رئيس مؤسسة التحليل الاستخباراتي، الثقافي والاستراتيجي (Icsa) ورئيس الأركان السابق للقوات الجوية، الجنرال ليوناردو تريكاريكو “لا أعتقد أن هناك ثورة أو أننا أمام نقطة تحوّل حاسمة”.

وتابع: “هذا الهجوم المضاد من قبل الأوكرانيين هو تحرك تكتيكي لن يؤدي إلى هزيمة روسية على المديين المتوسط أ​​و القصير. ومع ذلك، فنحن في مرحلة يستعيد فيها الأوكرانيون أراضيهم بسرعة كبيرة”.

وأوضح العسكري السابق، أن “ذلك يرجع إلى عدة عوامل: التسلح مع التوجيه الدقيق، الاستخبارات التي تسمح باختيار أفضل للأهداف، التدريب الغربي سواء أكان على صعيد استخدام الأسلحة أم تفسير العمليات الحربية”، مستدركا، “لكن ليس هناك ما يبرر التفاؤل في هذه المرحلة، بل يجب توخي الحذر”.

وأضاف تريكاريكو، أن “من الأفضل القلق من ناحية مرحلة حساسة كهذه، فلا تزال قدرة موسكو العسكرية قوية جدًا، وعلى وجه التحديد الآن، لأن روسيا وأوكرانيا في نقطة استنزاف كبيرة، وقد حان الوقت للفصل بينهما وقيادتهما إلى مفاوضات جادة لكيلا تفقد روسيا كرامتها”.

وخلص الرئيس السابق لأركان القوات الجوية الى القول، إن رئيس الإتحاد الروسي فلاديمير “بوتين، سيبقى في الحقيقة محاورنا في مناطق أخرى مثل ليبيا ومنطقة الساحل الأفريقي، وإهانته تخاطر بعدم حصولنا على مساعدته بما يخص مصالحنا الوطنية”.