الايفاد يطلق مشروعا لتعزيز استخدام التحويلات المالية للمهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة (إيفاد) عن تقديم أول منحة له على الإطلاق لشركة تحويلات رقمية، شركة MFS Africa، بهدف تعزيز استخدام التحويلات المالية عبر الهواتف المحمولة في المناطق الريفية الهامشية في خمسة بلدان أفريقية: غانا، وكينيا، والسنغال، وغامبيا، وأوغندا.

وأشار الصندوق في بيان إلى أنه “يمكن أن تؤدي التحويلات المالية عبر الهواتف المحمولة – أي الأموال التي يرسلها العمال المهاجرون إلى أوطانهم من خلال القنوات الرقمية باستخدام تكنولوجيا الهواتف المحمولة – دورا محفزا يربط الأفراد والشركات بالاقتصاد الرسمي، مع توفير سبل الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية الرئيسية، مثل المعاملات أو الائتمان أو التأمين أو المدفوعات أو المدخرات التي يمكن أن تعزز رفاههم الاجتماعي والاقتصادي”.

ويمول الاتحاد الأوروبي هذه المنحة البالغة 1.2 مليون يورو لمدة عامين من خلال برنامج منصة التحويلات المالية، والاستثمارات، وريادة أعمال المهاجرين في أفريقيا (برايم أفريكا) الذي يديره الصندوق.

ووفق (الإيفاد)، ستساعد هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص شركة MFS Africa وشركاءها على إطلاق العنان لأسواق جديدة وغير مستغلة في المجتمعات الريفية المهمشة، حيث يمكن للتحويلات المالية عبر الهواتف المحمولة أن توفر فوائد اجتماعية واقتصادية كبيرة لبعض أفقر الناس، وذلك بفضل انخفاض تكاليف المعاملات، إلى جانب توفير خدمات تحويلات مالية أكثر أمانا ويسهل الوصول إليها. وتشارك شركة MFS Africa وشركاؤها في تمويل هذه المنحة بمبلغ 0.64 مليون يورو.