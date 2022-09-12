نقابي إيطالي: ادماج كامل ومواطنة للمهاجرين إزاء التدهور الديموغرافي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ دعا نقابي إيطالي إلى تحقيق ادماج كامل ومنح المواطنة للمهاجرين، إزاء التدهور الديموغرافي.

ورأى رئيس اتحاد الصناعيين الايطاليين (كونفيندوستريا)، كارلو بونومي، خلال كلمته أثناء الجمعية العامة للاتحاد، الذي يلتئم لأول مرة اليوم الإثنين في الفاتيكان، أنه “فيما يتعلق بقضية المهاجرين، ليست هناك حاجة لثورة ثقافية وحسب، لا لمجرد القضاء على التحيزات والكراهية الاجتماعية، بل لأن تدهور ديموغرافي كالذي تشهده بلادنا، يفرض ضرورة اعتماد أكبر لنموذج فعال لإدماج وطني ومنح مواطنة كاملة للمهاجرين والعمال الأجانب في بلادنا”.

وقال بونومي: “نحن مستعدون لذلك كشركات. في الواقع، في العديد من شركاتنا، كانت مساهمة المهاجرين تنمو لسنوات ولا يمكن تعويضها”، لذلك “يتم لدينا اتّباع نموذج فاضل للتكامل والتلاحم بشكل حقيقي ومتكامل”.

وخلص رئيس (كونفيندوستريا) مستدركا، “لكن من أجل عمل تضامني حقيقي، يمتلك البلد بأكمله، بدءًا من أعلى مستوياته المؤسسية، مسؤولية تغيير الأولويات التي اتّبعها بشكل جذري حتى الآن”.