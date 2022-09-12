إيني وأدنوك تستكشفان المساهمة في زيادة أمن إمدادات الغاز عالميا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ر وما- عقد الرئيس التنفيذي لمجموعة (إيني) الإيطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي اجتماعا في أبوظبي مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الاماراتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) سلطان بن أحمد الجابر، وذلك من أجل “استكشاف المزيد من الفرص للمساهمة بشكل إيجابي في زيادة أمن إمدادات الغاز على المستوى العالمي”.

ووفق المذكرة الصادرة في هذا الصدد، تمحور الاجتماع “حول التقدم المحرز في أنشطة المجموعة الإيطالية في إمارة أبوظبي، والمشاريع المستقبلية والمجالات ذات الاهتمام والتعاون المشترك بهدف تسريع مشاريع التنمية القائمة والوقت المستغرق لدخول اكتشافات جديدة للأسواق (time-to-market)، فضلا عن الأنشطة الدولية، بما يتماشى مع الاستراتيجية المشتركة لإزالة الكربون وللمساهمة في زيادة إمدادات الغاز العالمية”.

واستعرض الجابر وديسكالزي سبل تسريع مشروع (غشا)، أكبر مشروع للغاز الحامض في العالم، الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات، ومن المقدر أن يحتوي المشروع على كميات كبيرة من الغاز القابل للاسترداد ويمكن أن ينتج أكثر من 42.5 مليون متر قياسي مكعب وأكثر من 120 ألف برميل من النفط والمكثفات عالية القيمة يوميًا.