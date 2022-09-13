البابا ينطلق إلى كازاخستان في رحلته الرسولية الـ38

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أعلن الكرسي الرسولي بدء الرحلة الرسولية الدولية الثامنة والثلاثين للبابا فرنسيس صباح اليوم، والتي تحمله إلى كازاخستان، للمشاركة بـ”المؤتمر السابع لزعماء الأديان العالمية والتقليدية”.

وقالت مذكرة فاتيكانية، الثلاثاء، إنه “بعد مغادرته محل إقامته، (كازا سانتا مارتا)، انتقل الحبر الأعظم بالسيارة إلى مطار روما الدولي (ليوناردو دا فينتشي) بضاحية فيوميتشينو، حيث غادر عند الساعة 7:15 على متن طائرة (إيتا/A330) متوجها إلى العاصمة نور سلطان، والتي من من المقرر الوصول إلى مطارها الساعة 5:45 مساءً (1:45 بتوقيت روما)”.

ووفقا للبيان، فـ”سيتم استقبال البابا لدى وصوله إلى الدولة الآسيوية بمراسيم رسمية، بقيادة رئيس الجمهورية قاسم جومارت توكاييف. وسيرحب الرئيس، الذي يتولى منصبه منذ عام 2019، بالبابا في المطار، حيث لا توجد خطب مقررة، بل لقاء قصير في صالة كبار الشخصيات”.

وتابع، “بعدها يأتي الانتقال إلى القصر الرئاسي عند حوالي الساعة 2.10 ظهرًا بتوقيت إيطاليا، لحضور مراسم الترحيب وزيارة المجاملة. ومن المتوقع أن يلقي البابا الخطاب الرسمي الأول في قاعة حفلات قازاق، وهي مركز للفنون والترفيه، صممه مهندسون معماريون إيطاليون وصُمم على أنه “زهرة السهوب”.

وخلص البيان إلى القول، إن “البابا سيتحدث داخل القاعة بحضور ممثلي السلطات، المجتمع المدني والسلك الدبلوماسي”. وفي النهاية، “يختتم اليوم الأول بالانتقال إلى السفارة، حيث يقيم البابا طيلة أيام إقامته الثلاثة في نور سلطان”.