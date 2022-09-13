المخابرات البريطانية: تدهور كبير لوحدات الجيش الروسي بأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لندن ـ أعلن جهاز الاستخبارات البريطاني، أن وحدات الجيش الروسي المتواجدة في أوكرانيا، تشهد تدهوراً كبيراً.

وقالت المخابرات البريطانية في تحديثها اليومي الذي تصدره وزارة الدفاع، إن “الأمر قد يستغرق سنوات قبل أن تتمكن روسيا من إعادة تشكيل إحدى الوحدات الرئيسية لجيشها، وهي فرقة الحرس الأول المدرع، بعد انسحابها من منطقة خاركيف”.

وأفادت وزارة دفاع لندن، أن “هذه الوحدة والتشكيلات الأخرى في المنطقة العسكرية الغربية قد تدهورت أوضاعها بشدة”. واختتمت مبينة أن “القوات التقليدية الروسية المخصصة لمواجهة قطعات حلف شمال الأطلسي (ناتو) غدت ضعيفة بشكل جدي”.