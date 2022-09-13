البابا يبرق للرئيس الإيطالي: أصلي من أجل خير وتقدم الأمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال الكرسي الرسولي، إن البابا فرنسيس لدى مغادرته الأراضي الإيطالية متجهًا إلى كازاخستان صباح الثلاثاء، أرسل برقية التحية المعتادة إلى رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا.

وجاء في البرقية: “في اللحظة التي أوشك فيها على مغادرة التراب الإيطالي للقيام برحلة رسولية إلى كازاخستان للمشاركة في مؤتمر زعماء الأديان العالمية ولقاء السكان والمجتمع الكاثوليكي، وودت أن أخاطبكم يا سيادة الرئيس”.

وخلص بيرغوليو الى القول: “أبعث لكل الإيطاليين تحياتي القلبية التي أرافقها بأمنيات الصفاء والوئام، مصحوبة بالصلاة إلى الله من أجل خير وتقدم الأمة بأسرها”.