مسؤول إيطالي: حاجة لميثاق تضامن طاقي إزاء خطر انهيار نظام الإنتاج

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ قال مسؤول إيطالي، إنه “حتى يوم الجمعة الماضي، علق البرلمانيون الحملة الانتخابية للمشاركة بالعمل البرلماني، فقد أصبحت قضية الطاقة ذات أولوية تتطلب حلاً عاجلاً. نحن بحاجة إلى ميثاق تضامن بشأن قضية تهدد بانهيار نظام الإنتاج الإيطالي”.

وأضاف رئيس مقاطعة صقلية المنتهية ولايته، نيللو موزوميتشي، في تصريحات إذاعية، الثلاثاء، أنه “بحلول يوم الخميس، أنا مقتنع بأن اقتراحًا ما سيصدر”، وذلك “في الوقت نفسه الذي نحتاج فيه إلى خطة تقنين”.

وأوضح موزوميتشي أنه “يمكن تقديم بعض التضحيات، كتقليل استخدام الغاز لبضع ساعات يومياً على سبيل المثال”، فـ”نحن في حالة حرب، نعاني من آثارها الجانبية، وأوروبا هي الضحية الحقيقية الأولى”.