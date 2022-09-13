إيطاليا: ارتفاع ساعات وتكاليف العمل في الربع الثاني لـ2022

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت احصائية أجريت في إيطاليا، أن “الربع الثاني من عام 2022، شهد ارتفاع مدخلات قطاع العمل المقاسة بساعات العمل اليومية، بنسبة 1.3٪ مقارنة بالربع السابق وبنسبة 5.1٪ مقارنة بالربع الثاني لعام 2021”.

وأشار المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) في بيان الثلاثاء، إلى أن “الاتجاه مشابه لما لوحظ في الفترة نفسها، بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، الذي نما بنسبة 1.1٪ من الناحية الاقتصادية وبنسبة 4.7٪ من حيث الاتجاه”.

وذكر البيان الإحصائي، “الزيادة في عدد ساعات العمل لكل موظف ازدادت هي الأخرى من الناحية الاقتصادية بنسبة 1.3٪، وفي الاتجاه بـ5.6٪”، كما أن “اللجوء إلى طلب تعويضات البطالة قد انخفض أيضاً بمعدل 8 ساعات لكل ألف ساعة عمل”.

وأبرزت المعطيات “ارتفاعاً لمعدل الشغور بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق وبنسبة 0.4 نقطة مقارنة بالربع ذاته عام 2021″، وقد “سجلت تكلفة العمالة لكل وحدة عمل ومكوناتها (مخصصات واستقطاعات الضمان الاجتماعي) الزيادة نفسها من الناحية الاقتصادية، والتي تساوي 0.6٪”.

وخلص بيان (إستات) الى القول، إنه “مع ذلك، فإن الزيادة في تكاليف العمالة قد ارتفع بنسبة 0.2٪، على أساس سنوي، وهي نتيجة تراكمية لنمو مكون الراتب بنسبة 0.5٪، وانخفاض استقطاعات الضمان الاجتماعي بنسبة 0.3٪”.