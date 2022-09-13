ايطاليا: ارتفاع نسبة التوظيف إلى 60.2٪ بالربع الثاني من العام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت احصائية أجريت في إيطاليا، أن في الربع الثاني لعام 2022، ارتفع عدد الموظفين بمقدار 175 ألف شخص مقارنة بالربع الأول (بنسبة 0.8٪) بينما بلغت الزيادة على أساس سنوي 677 شخصاً، أي بنسبة 3٪”.

وأوضح المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) في تقرير الثلاثاء، أن “الزيادة تأتي نتيجة النمو المؤقت لسوق العمل بـ48 ألف شخص، وبنسبة 1.6٪ في غضون ثلاثة أشهر”، بل “وكذلك ارتفاع أعداد أصحاب العقود الدائمة بمجموع 126 ألفاً، (بنسبة 0.8٪)”.

وذكر البيان، أنه بالمقابل “انخفض عدد العاطلين عن العمل بفارق 97 ألفاً، (بنسبة 4.6٪ خلال ثلاثة أشهر) وكذلك عدد الأشخاص غير النشطين الذين تتراوح أعمارهم بين سن 15 و64 عامًا بمجموع 121 ألفاً، أي بنسبة 0.9٪”.

وأشارت معطيات شهر تموز/يوليو الماضي، إلى أنه “مقارنة بالشهر السابق، هناك انخفاض طفيف في عدد العاملين بحاصل 22 ألفًا، وبنسبة 0.1٪”، وكذلك “في معدل التوظيف بـ0.1 نقطة مئوية”، فضلا عن “انخفاض إضافي بمعدل البطالة بحجم 32 ألف شخص، وبنسبة 1.6٪، ونمو غير النشطين بمجموع 54 ألفاً، أي بنسبة 0.4٪، وارتفاع معدل الخمول بـ0.2 نقطة في الفئة بين 15-64 سنة”.