بوريل يدعو لوقف القتال على الحدود الأرمنية الأذربيجانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-شدد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل على “ضرورة توقف الأعمال العدائية” التي “اندلعت على طول الحدود الأرمنية والأذربيجانية خلال الساعات الماضية مع ورود أنباء عن وقوع خسائر في الأرواح”، حاثا الطرفين في بيان الثلاثاء على “العودة إلى طاولة المفاوضات”.

ورأى منسق السياسة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي أنه “ينبغي أن تعود جميع القوات إلى المواقع التي كانت تحتلها قبل هذا التصعيد واحترام وقف إطلاق النار بالكامل”.

وأشار بوريل إلى أن رئيس المجلس الأوروبي شارل “ميشيل يجري اتصالات مع قادة البلدين”، وقال إنه سيتواصل اليوم مع وزيري خارجية البلدين، كما أن الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لجنوب القوقاز، تويفو كلار سيتوجه على الفور في زيارة إلى البلدين “لدعم خفض التصعيد الضروري ومناقشة الخطوات التالية في عملية حوار بروكسل بين الزعيمين الأرميني والأذربيجاني”.

وأكد بوريل “التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة العمل كوسيط نزيه بين أرمينيا وأذربيجان للمساعدة في تحقيق الهدف المشترك المتمثل في جنوب قوقاز في حالة أمن وازدهار وسلم لصالح جميع شعوبه”.