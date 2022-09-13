وزير الخارجية الاوكراني: إشارات مخيبة للآمال من ألمانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدث وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا عن “إشارات مخيبة للآمال” من السلطات في برلين لعدم تزويد جيش بلاده بدبابات من طراز Leopard ومدرعات Marder المجنزرة الألمانية الصنع.

وكتب رئيس الدبلوماسية الأوكراني الثلاثاء في تغريدة على (تويتر) “إشارات مخيبة للآمال من ألمانيا، بينما تحتاج أوكرانيا الآن إلى دبابات ليوبارد ومجنزرات ماردر لتحرير الشعب وإنقاذه من الإبادة الجماعية.”.

وأردف “لا توجد حجة عقلانية واحدة حول سبب عدم توفير هذه الأسلحة، فقط مخاوف وأعذار مجردة. ما الذي تخافه برلين ما لا تخافه كييف؟”.