ميلوني تدافع عن تصريحاتها الناقدة للاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دافعت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا)، جورجا ميلوني عن تصريحات أثارت جدلا انتقدت فيها الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن بروكسل أعلنت تخصيص حوالي 209 مليار يورو لتمويل خطة بلادها الوطنية للتعافي.

وقالت ميلوني اليوم الثلاثاء خلال حدث في روما، بتنظيم من اتحاد الحرفيين الايطاليين “عندما قلت: انتهى وقت الولائم في أوروبا، كنت أعني أن أوروبا تتجاهل سياساتنا دائمًا، بينما يدافع الآخرون عن مصالحهم. أود أن تضع إيطاليا قضاياها على الطاولة”.

وأشارت ميلوني، الاوفر حظا وفق استطلاعات نوايا التصويت لقيادة الحكومة القادمة، إلى أن “تحديد سقف لسعر الغاز هو الإجراء الأكثر فاعلية ولكنه لم يطبق. لماذا؟ لأن دولتين هما هولندا وألمانيا تعارضان. ألمانيا تعارض لأنه تم اكتشاف أن لديها اتفاقية مع غازبروم وتدفع للغاز ثلث ما ندفعه نحن. ألمانيا تخدم مصالحها بشكل مشروع، وبالتالي يجب أن نضع قضايانا نحن أيضًا على الطاولة. إذا اتهمت أوروبا إيطاليا بالافتقار للقدرة التنافسية، فيجب أن ندفع جميعًا ثمن الغاز بنفس الطريقة. السوق حر عندما يكون أيضًا عادلا”.

وكانت ميلوني، رئيسة حزب المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين المشكك في المشروع الأوروبي، قالت قبل يومين “الجميع في أوروبا قلقون بشأن ميلوني على رأس حكومة ويتساءلون عما سيحدث. سأخبركم عما سيحدث: لقد انتهى وقت الولائم وستبدأ إيطاليا أيضًا في الدفاع عن مصالحها الوطنية كما يفعل الآخرون، بالبحث عن حلول مشتركة”.