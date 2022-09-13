مستجدات كوفيد بإيطاليا: 93 وفاة و23161 إصابة بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية اليومية حول الوضع الوبائي لكوفيد-19 الصادرة مساء الثلاثاء (13 أيلول/سبتمبر) تسجيل 93 وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و23 ألفا و161 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

وترتفع بذلك حصيلة ضحايا الجائحة في إيطاليا إلى 176 ألفا و335 وفاة.

الوفيات المعلنة أمس الاثنين كانت 33 وفاة والإصابات 6 آلاف و415 إصابة.

ووفق بيانات الوزارة، تراجع عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بـ13 مريضا ليشغلها اليوم 163 مريضا، وكذلك حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (121 مريضا أقل) لتبلغ إجمالا 3 آلاف و868.

الحصيلة الاجمالية للمتعافين منذ تفشي الوباء تبلغ اليوم 21 مليونا و447 ألفا و231، بعد تسجيل 31 ألفا و699 حالة شفاء بين أمس واليوم.

الاصابات التراكمية بالفيروس في إيطاليا، بما فيها حالات التعافي والضحايا والحالات الإيجابية الراهنة، تقدر اليوم بـ22 مليونا و77 ألفا و601.