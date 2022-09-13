البابا: العلمانية السليمة تعترف بدور الأديان الجوهري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد البابا فرنسيس على أن “العلمانية السليمة التي تُقر بدور الأديان الجوهري والمناهضة للتطرف الذي يقوضها، تمثل شرطاً أساسياً لمعاملة المواطنين على قدم المساواة، ولتعزيز حسّ الانتماء إلى الوطن لدى كل المكونات العرقية واللغوية والثقافية والدينية”

جاء ذلك لدى مخاطبته ممثلين عن السلطات المدنية والسلك الدبلوماسي والمجتمع المدني في مدينة نور سلطان، في اليوم الأول لزيارته الرسولية إلى كازاخستان التي تستمر ليوم الخميس المقبل، وسيشارك خلالها في المؤتمر السابع لقادة الديانات والتقاليد العالمية.

وقال البابا، الذي قام بزيارة مجاملة لرئيس البلاد قاسم جُمرت توكاييف، إنه يزور كازاخستان كـ”حاج سلام”، يبحث عن “الحوار والوحدة”، ملفتا إلى أن عالمنا اليوم هو “بأمس الحاجة إليهما، كما أنه يحتاج إلى إيجاد التوازن”، حسبما نقل الموقع الإعلامي للكرسي الرسولي.

وذكّر فرنسيس بأن زيارته هذه تأتي في وقت يشهد فيه العالم حرباً في أوكرانيا، بالإضافة إلى حروب وصراعات أخرى، وقال أنه جاء لـ”يردد صرخة العديد من الأشخاص الذين يطلبون السلام”، لذا “لا بد من توسيع حلقة الالتزام الدبلوماسي لصالح الحوار واللقاء، لأن مشكلة البعض باتت اليوم مشكلة الجميع ومن يتمتع بنفوذ أكبر لديه مسؤوليات أكبر حيال الآخرين”. ورأى “إن العالم يحتاج إلى زعماء يروّجون للتفاهم والحوار، ويرغبون في تعزيز تعددية الأطراف وبناء عالم أكثر استقراراً وسلاماً، مفكرين بالأجيال الفتية. وهذا يتطلب التفاهم والصبر والحوار مع الكل”.

في نهاية خطابه حيا البابا قرار نزع الأسلحة النووية الذي اتخذته كازاخستان بحزم، مشيدا أيضا بالسياسات في مجال الطاقة والبيئة التي ترمي إلى التخلي عن الفحم والاستثمار في الطاقات النظيفة. وقال إن “هذه القضايا، بالإضافة إلى مسألتي الحوار بين الأديان والتسامح، تشكل بذوراً ملموسة تُزرع في تربة البشرية وعلينا أن نعتني بها من أجل أجيال الغد”.