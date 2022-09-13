ميلوني: لست بحاجة للشعور بأنني مقبولة في أوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصفت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) جورجا ميلوني حزبها بـ”الحزب المحافظ”، مشيرة في مقابلة مع صحيفة (واشنطن بوست) إلى أنها “لسيت بحاجة للشعور بأنها مقبولة” في أروقة الاتحاد الأوروبي في حالة توليها رئاسة الحكومة الإيطالية القادمة بعد انتخابات 25 أيلول/سبتمبر التشريعية.

وقالت ميلوني “نحن حزب محافظ. أنا رئيسة مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين. وعرّفت منذ مدة من الزمن (إخوة إيطاليا) على أنه حزب محافظ. أعتقد أنه ليس هناك شك في أن قيمنا محافظة”، فيما يتعلق بمسائل كـ”الحرية الفردية، والقطاع الخاص، وحرية التعليم، ومركزية الأسرة ودورها في مجتمعنا، حماية الحدود من الهجرة غير المنضبطة، الدفاع عن الهوية الوطنية الإيطالية. هذه هي القضايا موضع اهتمامنا”.

وعن العلاقة مع أوروبا وحالة عدم الثقة التي تساور المؤسسات الاوروبية في بروكسل في حال فوزها في الانتخابات، قالت ميلوني إن الإيطاليين “أحرار في انتخاب من يريدون(…) وانا لست بحاجة إلى أن أشعر بأنني مقبولة. وبهذا أعني: أنا لا أعتبر نفسي تهديدًا أو وحشا أو شخصا خطيرًا. أنا أعتبر نفسي جادة جدًا وأعتقد أنه يجب أن نرد بجدية على الهجوم (الإعلامي) تجاهنا. أنا لا أنكر انتقاد الاتحاد الأوروبي وأولوياته في كثير من الأحيان، وربما لم نكن مخطئين في بعض الحالات. ما حدث في السنوات الأخيرة، مع الوباء والحرب، يوضح أن عددا من الأولويات الاوروبية لم تكن في محلها”.