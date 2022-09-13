الاتحاد الاوروبي نحو إلزامية ترشيد استهلاك الكهرباء في ساعات الذروة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- ستراسبورغ- من المرجح أن تشمل حزمة مقترحات لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة ستعلنها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين غدًا في خطاب حالة الاتحاد، مطالبة الدول الاعضاء بخفض الطلب الشهري على الكهرباء بنسبة 10%، من ضمنها 5% خلال ساعات الذروة.

وفي هذا الصدد، قال المفوض الأوروبي للطاقة، قادري سيمسون، متحدثًا في الجلسة العامة لبرلمان الاتحاد الأوروبي في ستراسبورغ، “سنحدد غدًا هدفًا إلزاميًا لترشيد استهلاك” الكهرباء “خلال ساعات الذروة” سيقلل من الضغط على إنتاج الكهرباء ويقلل استهلاك الغاز للتأثير على أسعاره. ولكنه أضاف “سنكفل للدول الأعضاء المرونة لوضع إجراءاتها الخاصة على النحو الذي تراه مناسبًا”.

وفي الغضون، دعت الرئاسة التشيكية الدورية للاتحاد إلى عقد اجتماع استثنائي لمجلس الطاقة الأوروبي في 30 أيلول/سبتمبر، حسبما أفادت مصادر أوروبية.