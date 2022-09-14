المبعوث الأممي للسودان: لا تزال هناك فرصة لاتفاق سياسي يفتح فترة انتقالية جديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حذر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس البعثة الأممية المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، فولكر بيرتس من استمرار تدهور الوضع العام في البلاد ما لم يتم العثور على حل سياسي لاستعادة حكومة مدنية، ذات مصداقية، يمكنها إعادة تأسيس سلطة الدولة في جميع أنحاء البلاد، وتهيئة الظروف لاستئناف الدعم المالي الدولي، بما في ذلك تخفيف عبء الديون.

وقال بيرتس، في إحاطة لمجلس الأمن أمس الثلاثاء أن “مثل هذا الحل غير مضمون بأي حال من الأحوال. لكن لا تزال هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سياسي جديد من شأنه أن يفتتح فترة انتقالية جديدة”، حسبما نقل عنه الموقع الإعلامي للأمم المتحدة.

إلا أن الممثل الأممي رأى “إن قرار الجيش بالانسحاب من الحياة السياسية والمبادرات الأخيرة التي طرحتها القوى المدنية يوفران فرصة للقوى العسكرية والسياسية للتوصل إلى اتفاق حول كيفية المضي قدما”، ولكن “كلما طالت فترة الشلل السياسي، زادت صعوبة العودة إلى الانتقال السياسي.

وحث بيرتس جميع الجهات الفاعلة على اغتنام هذه الفرصة والتوصل إلى اتفاق ذي مصداقية بشأن حل يتمتع بالشرعية في نظر النساء والرجال السودانيين، مؤكدا موقف الأمم المتحدة والآلية الثلاثية- المكونة من الاتحاد الأفريقي وهيئة إيغاد ويونيتامس- “الثابت في دعم جهود الانتقال السياسي”. وشدد على أنه “في حين أن أي اتفاق سياسي يجب أن يكون مملوكا بالكامل للسودانيين، فإن الآلية الثلاثية على استعداد لجمع الأطراف حول نص واحد من أجل جسر هوة الخلافات المتبقية”، مطالبا المجلس والمجتمع الدولي الأوسع بـ”تقديم دعم متماسك ومنسق للسودان في هذا الوقت الحرج”.