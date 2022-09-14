دعوة في إيطاليا للتحقق من تلقي كيانات حزبية تمويلا من روسيا بعد صدور التقرير الامريكي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- طالبت أحزاب إيطالية بالكشف عن أي قوى سياسية تلقت دعما ماليا من الكرملين، وذلك غداة تداول تقرير للاستخبارات الأمريكية يتهم الاتحاد الروسي بتحويل 300 مليون دولار لكيانات حزبية ومرشحين في أكثر من عشرين دولة، لم يحددها بالاسم، منذ العام 2014.

وفي هذا الصدد، قال زعيم الحزب الديمقراطي، إنريكو ليتّا “يجب أن تكون هناك معلومات ووضوح كافيين قبل التصويت” في 25 أيلول/سبتمبر كي “يعرف الإيطاليون ما إذا كانت أحزاب سياسية في هذا البلد تم تمويلها من روسيا، التي هي اليوم ضد أوروبا وغزت أوكرانيا”.

وأضاف ليتّا في تصريحات مساء أمس الثلاثاء “لذلك نطالب من الحكومة الإيطالية بتقديم معلومات وبتدخل اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية (كوباسير)”، حيث “من الضروري أن يعرف الرأي العام ما إذا كانت هناك أحزاب سياسية اتخذت مواقف مؤيدة لروسيا لأن روسيا مولتها”.

زعيمة حزب (إخوة إيطاليا)، جورجا ميلوني قالت إن “الاتحاد الأوروبي قد أعطى بالفعل أمثلة على نطاق واسع في الأشهر الأخيرة حول محاولة روسيا استخدام نفوذها، وخاصة في دول أخرى، وهناك أيضًا تم ذكر إيطاليا بشكل هامشي”. وأضافت في تصريحات إذاعية “أعتقد أنه من المهم معرفة ما إذا كانت مقنعة خيارات اتخذها البعض أو كانت تمليها مصالح”. واستبعدت ميلوني تلقي حزب (الرابطة) شريكها في يمين الوسط أموالا من روسيا، وقالت “لا أعتقد ذلك. لقد جرى حديث عنه لأشهر، ولكن لا يوجد شيء ملموس”.