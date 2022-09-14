اعتقال 6 أشخاص بإيطاليا وبلجيكا بتهمة تسهيل الهجرة غير النظامية عبر رحلات خاصة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ بروكسل ـ أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن اعتقال ستة أشخاص بتهمة تسهيل الهجرة غير النظامية لمواطنين أجانب إلى أوروبا عبر رحلات بطائرات خاصة.

وأضافت المصادر ذاتها أن “العملية التي جرت فجر الأربعاء في روما وبروكسل من قبل قوات الشرطة وبتنسيق مديرية مكافحة المافيا التابعة لمكتب المدعي العام في باري (مقاطعة پوليا ـ جنوب)، وبالتعاون مع وكالات (يوروجست) و(يوروبول)، حملت في الواقع اسم (جيتدريم)”.

وذكرت المصادر الأمنية، أنه “خلال العملية، صدرت عن السلطة القضائية البلجيكية خمس مذكرات توقيف بحق مواطن إيطالي مقيم في روما، وأربعة رجال مصريين (ثلاثة مقيمين في إيطاليا وواحد في بلجيكا)، بالإضافة إلى امرأة تونسية مقيمة في بروكسل، كونهم أعضاء مزعومون في التنظيم الإجرامي الدولي الطابع، والذي يهدف إلى تسهيل الهجرة غير النظامية”.

وقالت المصادر، إن “أنشطة التحقيق التي أجرتها دائرة العمليات المركزية لقوات الشرطة في إيطاليا، مع فرقة العمليات المتنقلة ومكتب شرطة الحدود في باري، أدت إلى إنشاء فريق تحقيق مشترك، مكون من عناصر شرطة إيطاليين، بلجيكيين، ألمان، نمساويين وفرنسيين”.

وأشارت إلى أن “التعاون الذي قدمته الوكالة الأمريكية للتحقيقات الأمنية الداخلية – فرع الهجرة والجمارك، وكذلك جهاز الأمن الدبلوماسي الأمريكي كان حاسمًا أيضاً”، وقد “بدأت التحقيقات إثر وصول طائرات خاصة إلى بعض المطارات الأوروبية، تحمل مواطنين أجانب في الغالب من جنسيات كردية أو عراقية، والذين تمكنوا، باستخدام وثائق دبلوماسية مزورة لدولة سانت كيتس ونيفيس، من الانطلاق من تركيا في رحلات خاصة متجهة إلى الدولة الكاريبية، مع توقف وسيط في أوروبا”.

ولفتت إلى أنه “بمجرد وصول هؤلاء المواطنين إلى المطار، كانوا يعلنون عن جنسيتهم الحقيقية لسلطات الشرطة المحلية، ويطلبون حق اللجوء السياسي”. وفقًا “لمحضر الاتهام الذي قبلته السلطات القضائية البلجيكية، فإن السعر الذي يطلبه التنظيم الإجرامي للنقل المهاجرين بشكل غير قانوني إلى أوروبا، كان يبلغ حوالي 10 آلاف يورو لكل شخص”.

وعلى وجه الخصوص، استنادا إلى ما تم التأكد منه من قبل السلطات الأمنية، فـ”بين تشرين الأول/أكتوبر و كانون الأول/ديسمبر 2020، كانت هناك خمس رحلات على الأقل، وفقًا للطريقة نفسها، نحو خمس دول أوروبية مختلفة، ومن بينها إيطاليا أيضاً، في مطار باري، خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2020″ .