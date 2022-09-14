المفوضية الأوروبية تقترح حظر المنتجات المصنوعة من العمالة القسرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- اقترحت المفوضية اليوم الأربعاء حظر تسويق المنتجات المصنوعة من العمالة القسرية في سوق الاتحاد الأوروبي.

ويشمل الاقتراح، حسب المذكرة الصادرة بهذا الصدد، جميع المنتجات المصنوعة في الاتحاد الأوروبي للاستهلاك المحلي والصادرات والسلع المستوردة، دون استهداف شركات أو صناعات محددة.

وأشار الجهاز التنفيذي الأوروبي إلى أن هذا النهج الشامل مهم لأن ما يقدر بنحو 27.6 مليون شخص يعملون بالسخرة، في العديد من الصناعات وفي كل قارة، والتي تنشط في الغالب في إطار الاقتصاد الخاص، بينما تفرضها بعض الدول.

ويستند الاقتراح إلى تعريفات ومعايير متفق عليها دوليًا، ويؤكد أهمية التعاون الوثيق مع الشركاء العالميين.

ويمنح الاقتراح السلطات الوطنية صلاحية سحب المنتجات المصنوعة من العمل الجبري من سوق الاتحاد الأوروبي، بعد إجراء التحقيقات اللازمة، بينما تحدد سلطات الجمارك تلك المنتجات وتوقف مرورها عبر حدود الاتحاد الأوروبي.