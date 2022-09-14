إيطاليا: وصول 800 إلى لامبيدوزا منذ أمس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ قالت مصادر أمنية إيطالية إن تدفقات الهجرة نحو جزيرة لامبيدوزا الصقلية تستمر بلا توقف، والتي وصل إليها 800 مهاجر منذ يوم أمس.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه “بعد وصول أكثر من 550 مهاجراً إلى الجزيرة يوم أمس من خلال 12 عملية رسوّ، كان آخرها قبل منتصف الليل بقليل”، وكذلك “اعتراض 123 مهاجراً بنغاليًا، مصريًا وباكستانيًا على متن قارب”، فقد “تمكن 239 شخصاً آخر اليوم من الوصول إلى كبرى جزر الأرخبيل الصقلّي”.

وذكرت المصادر الأمنية أن “في منطقة كالا كريتا، أوقفت الشرطة 13 تونسيًا، بينما اعترض رجال الشرطة المالية بمنطقة كالا فرانتشيزي 57 مهاجراً بعد فترة وجيزة من تعقب مجموعتين أخرتين من 20 و13 شخصاً”، بينما “أوقف عناصر الدرك 69 مهاجراً على الرصيف التجاري”، إلا أن “ثلاثة تونسيين تمكنوا من الوصول إلى الجزيرة بشكل مستقل على متن زورق مطاطي”.

وأشارت المصادر إلى أن “آخر الوافدين كانوا في ثلاث مجموعات، اثنتين مؤلفتين من 14 شخصاً وواحدة من 36 مهاجراً، تعقبهم رجال خفر السواحل وعناصر الشرطة المالية”، مبينةً أنه “بالنسبة للجميع، بعد إجراء أول فرز طبي، ورد أمر نقلهم إلى النقطة الساخنة بمنطقة إيمبرياكولا”، التي “عاد عدد ضيوفها مرة أخرى ليتجاوز الألف شخص، وسعتها لا تتعدى الـ350 محلاً”.