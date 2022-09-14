فون دير لاين: بوتين كان يستعد منذ فترة طويلة لأزمة الطاقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ ـ قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن رئيس الإتحاد الروسي فلاديمير بوتين، كان يستعد منذ فترة طويلة لأزمة الطاقة الراهنة.

وردًا على أسئلة من جانب بعض أعضاء البرلمان الأوروبي، بعد خطابها عن “حالة الاتحاد”، الأربعاء، أضافت فون دير لاين: “مررت في قاعة المجلس اليوم بتجربة غريبة، إذ استمعت لنائب من حزب الهوية والديمقراطية، بدا ساذجًا لدرجة أنه اعتقد أن فلاديمير بوتين بدأ باستخدام الغاز كسلاح، بعد 24 شباط/فبراير 2022 فقط”.

وتابعت رئيسة المفوضية الأوروبية، “لقد تم إعداد هذا الأمر منذ فترة طويلة: انظروا إلى العام الماضي، حيث قامت شركة غازبروم الروسية الحكومية بتخفيض إمدادات الغاز بشكل منهجي، بحيث أصبحت المخزونات عند أدنى مستوى لها منذ عشر سنوات”.

وخلصت فون دير لاين متسائلة: “هل أنتم بهذه السذاجة حقاً، أم أنكم لا تريدون النظر إلى الحقائق؟”.