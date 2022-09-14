إيطاليا: إصابات كوفيد 18854 وضحاياه 69 شخصاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إنه وفقاً للمعطيات، سجلت 18,854 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد اليوم الأربعاء.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم أيضاً تسجيل 69 حالة وفاة أخرى خلال 24 ساعة”، مما يرفع أعداد الضحايا منذ بدء انتشار الوباء إلى 176,404 شخصاً.

وذكرت النشرة الصحية أن “تحاليل الكشف عن العدوى، بما فيها تلك الجزيئية والمستضدية، بلغ عددها 171,457″، والتي “بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالعدوى 11٪”.

ولفتت النشرة إلى “تناقص عدد المرضى الذين تم إدخالهم إلى أقسام العناية المركزة بالمستشفيات”، إذ “بلغ إجمالي عددهم 151 حالة”، وهم “أقل بفارق 12 مريضًا عن يوم أمس”.

وذكر جدول وزارة الصحة أن “عدد حالات الاستشفاء في العنابر الاعتيادية، يبلغ حالياً 3719 في المجموع”، وهم “أقل بمجموع 149 مريضًا عن يوم أمس”.

وذكّرت نشرة الوزارة بأنه “منذ بدء انتشار الوباء، أصيب 22,096,450 شخصاً بفيروس سارس ـ كوف ـ 2، بينما بلغ العدد التراكمي للمتعافين 21,469,146 شخصاً، 21،915 منهم في الـ24 ساعة الماضية”. واختتمت بالقول إنه “الحالات الإيجابية في إيطاليا من ناحية الإصابة بالعدوى حاليا هي 450,900″، وهي “أقل بمقدار 3135 عن الأمس”.