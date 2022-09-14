دي مايو يدعو لإقرار فوري لمرسوم خفض فواتير الطاقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نابولي ـ دعا وزير الخارجية وزعيم حزب “الالتزام المدني”، لويجي دي مايو، إلى إقرار مرسوم خفض فواتير الطاقة على الفور.

وقال الوزير دي مايو، خلال اجتماع انتخابي بمنطقة بينياسيكّا في نابولي (عاصمة مقاطعة كامبانيا ـ جنوب) الأربعاء، إن “قضية فواتير الطاقة هي المسألة الحاسمة، فلن يتمكن الناس من الوصول إلى نهاية أيلول/سبتمبر إن لم تنخفض تكلفة الطاقة”.

وشدد الوزير في الحكومة المستقيلة على “وجوب إصدار مرسوم قانون بهذا الخصوص على الفور. نحن نقترح قانون خفض للأسعار ينطوي على دفع 80٪ من قيمة الفواتير حتى كانون الأول/ديسمبر المقبل للعائلات والشركات الإيطالية التي تواجه صعوبات، من أصغر مقهى حتى كبرى الشركات”.

وأضاف دي مايو، أنه “في غضون ذلك، يجب أن نكسب في محافل أوروبا، المعركة لوضع حد أقصى لسعر الغاز”. واختتم بالقول إن “هذين الشيئين يجب أن نحققهما بأسرع وقت ممكن”.