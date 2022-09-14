بكين تثمن كلمات “الصداقة” من جانب البابا فرنسيس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بكين ـ أعربت العاصمة الصينية عن تقديرها لكلمات “الصداقة” من جانب البابا فرنسيس، الذي أبدى استعداده لزيارة البلاد.

وكان البابا قال يوم أمس للصحافيين المرافقين له على متن الطائرة التي أقلته إلى العاصمة الكازاخية نور سلطان، إنه “على استعداد لزيارة الصين”.

وبهذا الصدد، علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، بقولها: “لقد تابعنا الأنباء في هذا السياق، ونحن نقدّر كلمات الصداقة وحسن النية التي نقلها البابا فرنسيس”.

وأشارت المتحدثة إلى أن “الصين والفاتيكان يحافظان على علاقات جيدة”، في الوقت الذي يتفاوض فيه الكرسي الرسولي وحكومة بكين على تجديد الاتفاقية المؤقتة المعتمدة في أيلول/سبتمبر 2018 لتعيين الأساقفة في الصين.