سفيرة التشيك بروما: إيجاد حلول عاجلة على المدى الطويل أيضاً لأزمة الطاقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت سفيرة جمهورية التشيك لدى إيطاليا، هانا هوباكوفا، إن قضية الطاقة، التي تعتبرها الرئاسة التشيكية “وجودية من بعض النواحي، لا تتطلب مجرد حلولاً فورية وحسب، بل على المدى الطويل أيضاً”.

وفي كلمتها خلال حدث بمقر بلدية روما، قصر (كامبيدوليو) الأربعاء، تعليقا على كلمة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين في جلسة “حالة الاتحاد”، شددت السفيرة هوباكوفا على أن “الرئاسة التشيكية أدرجت الطاقة ضمن أهم أولوياتها”.

وتابعت “نحن نعلم أنها قضية معقدة، بل وجودية من بعض النواحي، لأنها ليست مجرد مسألة حساسة سياسيا، اجتماعيا واقتصاديا، بل هي مسألة أمنية أيضاً”. وزعمت السفيرة أن العمل الذي قامت به بلادها حتى الآن في رئاستها الدورية الحالية “تم في إطاره اتخاذ قرارات مهمة حقاً للتحرر من التبعية الروسية المفرطة”، والذي “كان أمراً خاطئاً”.

وكررت هوباكوفا القول: “نحن نعمل، لكن علينا أيضاً أن نقدم حلولًا ليست فورية فحسب، حتى لو أدركنا الحاجة الملحة إليها، بل ينبغي تقديم حلول طويلة الأجل أيضاً”. وأردفت، “نعلم أنها مشكلة صعبة للغاية، فلكل دولة مزيج طاقة، ظروف بنية تحتية وجغرافية مختلفة، وكل هذه العوامل يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار من أجل التوصل إلى حلول جيدة”.

وخلصت الدبلوماسية إلى القول: “نحن نسير على المسار الصحيح”، مشيرةً في هذا الصدد إلى “اجتماع مجلس الطاقة الاستثنائي القادم، المقرر في 30 أيلول/سبتمبر الجاري، وقمة براغ يومي 6 و7 تشرين الأول/أكتوبر”.