فون دير لاين: خطة تعافي إيطاليا ممتازة وأثق بأن أي حكومة ستدعمها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ بروكسل ـ قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن “إيطاليا قد وضعت خطة تعافٍ ممتازة من أموال (الجيل القادم) للاتحاد الأوروبي، وهي أكبر خطة في الاتحاد الأوروبي، تشتمل على حوالي 200 مليار يورو”.

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية في تصريحات لنشرة أخبار قناة التلفزة الإيطالية الوطنية الثالثة (راي 3) الأربعاء، أن الأمر يتعلق بـ”استثمار مهم للغاية مع استخدام قوي للموارد، على سبيل المثال، في جميع الطاقات المتجددة، والتي تمثل الحل للتغلب على أزمة الطاقة التي نواجهها في الوقت الحالي”.

وذكر أن “من المهم أيضًا معرفة أن خطة الانتعاش الوطنية بالنسبة لجميع دول الاتحاد محدودة الوقت، لذلك لدينا عقد مع 26 دولة عضو، بالإضافة إلى عقدنا مع إيطاليا. والهدف هو إنفاق هذا المبلغ الهائل من المال في الوقت المناسب”.

وخلصت المسؤولة الأوروبية الى القول، إن “علينا فعلاً المضي قدمًا، وأنا واثق من أن أي حكومة ستدعم هذه الخطة الممتازة التي وضعتها إيطاليا”.